Intervistato da Il Giornale, il centrocampista nerazzurro, Matias Vecino, parla della crisi ormai superata dall’Inter e spiega come all’interno dello spogliatoio non ci siano mai state scissioni.



Perché l’Inter è uscita dalla crisi…

«La squadra ha ritrovato consapevolezza e fiducia e quando è così anche la fortuna torna a girare dalla tua parte».



Cosa è successo in quei due mesi di blackout?

«Si è abbassato il livello. Ci sono mancate certezze e quando è così è difficile uscirne e non capisci neanche perché ci sei dentro. Anche se ti alleni bene e ti impegni non riesci a mettere le cose in campo e ti gira tutto storto».



Si è parlato di divisioni, di clan, di litigi…

«Tutte balle che escono quando le cose vanno male. È normale che ci siano gruppi, io parlo di più coi sudamericani per questione di lingua. Ma siamo molto uniti. Quando va male si cominciano a cercare cose fuori dal calcio ma sono solo voci».