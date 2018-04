Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv in vista della sfida con la Juventus: "Una partita emozionante e intensa. Per entrambe le squadre la vittoria è un traguardo importante. Sarà fondamentale l'approccio e partire subito forte per portare a casa il risultato. Affetto dei tifosi? Contro tutti gli avversari ci hanno incoraggiato e dato una grande spinta, soprattutto nelle partite giocate in casa. La spinta sarà ancora più forte in questa partita così importante e speciale per quello che significa e comporta. Mood? Tutta la squadra ci tiene a fare una gran partita e a regalare ai tifosi una grande vittoria".