Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, si racconta a InterTV: "Mate? Da noi si beve molto, è tra le bevande più popolari. Io e Mauro (Icardi, ndr) lo beviamo sempre in pullman verso lo stadio prima dei match. A Empoli mi chiamavano il 'cammellone', è vero. Guidare mi piace, ma in autostrada. Meno in città, ho poca pazienza".



SU RECOBA E DIEGO LOPEZ - "Recoba per me è un idolo, sono molto felice delle sue parole nei miei confronti. Diego Lopez l'ho avuto come tecnico a Cagliari, ero giovane e sono cresciuto. Anche lui sta facendo bene. Il Mondiale? Dipende molto da come si arriva in quel momento dell'anno. Noi abbiamo un girone con squadre che ti possono complicare la vita anche se non hanno grande storia. Il ct Tabarez mi ha sempre fatto giocare, qui all'Inter ho fatto un passo importante a livello mentale: è una big, se giochi qui poi puoi giocare ovunque".



SU SPALLETTI - "Lui non solo insegna il movimento, ma anche il motivo per il quale è corretto farlo. E così per noi è tutto più facile. Si migliora tanto così. Lui chiede molto di giocare in verticale, di guardare dappertutto: era una cosa che mi mancava e mi sto esercitando costantemente".



SU SAN SIRO - "Da bambino chiunque sogna di giocare in uno stadio così, mi sto godendo questo momento. Bisogna meritarsi il posto ogni giorno. Tanta gente allo stadio, ma mi ha sorpreso la presenza dei nostri tifosi anche in trasferta: è incredibile, sono dappertutto. E' una grande responsabilità giocare per l'Inter".



SUL MOMENTO NO - "Durante un campionato ci sono vari momenti, l'importante è continuare a lavorare. Io sono un giocatore fisico, che ha bisogno di essere al 100% per fare grandi prestazioni. Credo che dopo questa sosta, la squadra riprenderà il proprio cammino per tornare a fare cose importanti come all'inizio".