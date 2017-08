Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, parla a Premium Sport dopo la vittoria per 3-1 sul campo della Roma: "Abbiamo battuto in trasferta una squadra fortissima e quindi penso che possiamo dire la nostra in campionato. Non abbiamo mai mollato e questa è una squadra forte, siamo stati bravi a rimanere in partita e siamo stati premiati. Questo tipo di vittorie ti danno maggiore consapevolezza, siamo ancora all’inizio e dobbiamo chiedere a noi stessi sempre di più, dobbiamo essere continui, se non lo facciamo ogni domenica è difficile".