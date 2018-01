Il centrocampista uruguaiano dell'Inter Matias Vecino, dopo l'1-1 subito al 90' sul campo della Spal, ha parlato ai microfoni di InterTV: "C'è grande delusione, dovevamo vincere per forza anche senza giocare bene. Siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo dare qualcosa in più. Ci è mancato qualcosa, forse l'attenzione. Dobbiamo solo lavorare e vincere la prossima. Ho avuto una chance, ma potevo fare di meglio perché ho calciato troppo centrale. Oggi, come contro la Roma, abbiamo giocato col 4-3-3, quindi abbiamo cambiato. Non vincere una gara così va oltre i moduli. Vogliamo dare tutti di più per uscire da questo momento. Ora non ci sono più scuse".