Avevo detto sì, poi ha cambiato idea. Simone Verdi aveva dato la sua parola al Napoli, era pronto a lasciare Bologna per andare a lottare per lo scudetto, ma al momento di mettere tutto nero su bianco ha fatto marcia indietro. Ha scelto di restare sotto le due torri, ufficialmente per continuare il suo percorso di maturazione, ma solo fino a giugno, quando farà la valigia. Questa volta per davvero. Difficilmente prenderà la Autostrada del Sole direzione sud, più facile che vada a nord, per tornare a Milano, dove è cresciuto e si è formato. Il Milan, che l'ha lasciato andare forse troppo presto, non c'entra nulla, su Verdi c'è l'interesse concreto dell'Inter, che lo considera prioritario.



L'INTER SI MUOVE - Un primo approccio reale, concreto, c'è stato a gennaio, ma nonostante la disponibilità del giocatore il Bologna ha detto no alla proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter a luglio tornerà alla carica, nel mentre ha riallacciato i rapporti con l'entourage del giocatore, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento. La concorrenza non manca, a partire dalla Roma, che l'ha messo sotto la lente di ingrandimento da tempo. Difficile, al momento, che si possa riaprire la pista Napoli, che non ha gradito il ripensamento di Verdi quando era tutto fatto. Il trequartista classe 1992 intanto domani sarà a San Siro, dove ha già giocato e segnato in questa stagione contro il Milan, da spettatore, per colpa dell'infortunio rimediato al San Paolo, potrebbe essere l'occasione per familiarizzare con i colori nerazzurri.