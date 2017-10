E' terminata da pochi minuti la seduta odierna svolta dall'Inter - scremata dei nazionali - ad Appiano Gentile. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il menù di giornata ha previsto tanto lavoro fisico e atletico, prima in palestra e poi sul campo; in seguito esercizi personalizzati per i singoli e qualche uno contro uno. Luciano Spalletti, nello specifico, sta approfittando della sosta per mettere a punto i meccanismi, per esempio per spiegare meglio la fase difensiva a Joao Cancelo e Dalbert.