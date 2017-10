L'Inter si avvicina al derby contro il Milan con una certezza in meno. Marcelo Brozovic, che aveva trovato la doppietta e la sua dimensione contro il Benevento non sarà della partita per colpa di un infortunio al soleo rimediato in nazionale.



Non destano preoccupazione, invece, le condizioni di Mauro Icardi che sarà valutato al momento del suo rientro dagli impegni con le nazionali, ma che non era al 100% per un problemino muscolare.