L'Inter sonda il terreno per Arturo Vidal. I nerazzurri ne hanno già parlato con Rummenigge e sperano che la trattativa possa prendere piede. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport



"Vidal è un vecchio pallino di Walter Sabatini, e si tratta di un obiettivo ai limiti dell’impossibile. Ma qualche sondaggio con il Bayern Monaco dell’«interista» Rummenigge è già stato fatto. Insomma, i nerazzurri si sono messi in una posizione d’attesa, sperando che l’acquisto di Tolisso da parte dei bavaresi possa spingere il 30enne cileno lontano dalla Bundesliga: ruoli e posizioni in effetti simili fra l’ormai ex talento del Lione e l’ex juventino. Vidal ha davvero tutto ciò che serve all’Inter per rientrare immediatamente nell’Europa che conta: esperienza, corsa, intelligenza tattica, senso del gol e grandissima personalità".