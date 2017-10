Come sottolineato da Tuttosport l'Inter ha conquistato ben 5 derby contro il Milan dal 16 settembre a oggi. Il club nerazzurro ha infatti conquistato il derby Primavera contro il Milan di Gattuso grazie alla tripletta di Odgaard. Poi le vittorie per 2-0 dell'Under 17, per 3-1 dell'Under 16 e per 1-0 degli Under 15 che hanno preceduto la tripletta di Icardi nel derby di domenica.