#Inter, è il #Rafinha day: il brasiliano lascia il suo albergo, è pronto per le visite mediche pic.twitter.com/WPqC9dm0oS — calciomercato.com (@cmdotcom) 22 gennaio 2018

Visite mediche e firma, poi potrà ufficialmente iniziare l’avventura in nerazzurro per. Questa mattina il brasiliano è atteso all’Humanitas per sostenere i rituali controlli, seguito dallo staff del dottor Volpi. Calciomercato.com vi racconterà la giornata che prevede visite (Humanitas e CONI), firma e allenamento.- La giornata milanese di Rafinha inizia. Il brasiliano arrivato dal Barcellona ha lasciato l'albergo dove alloggia per recarsi all'Humanitas e affrontare le visite mediche.