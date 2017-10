Ai microfoni di TMW, l'ex attaccante del Padova, Vlaovic, parla del suo connazionale, Marcelo Brozovic.



"Il problema di Brozovic è che non gioca con continuità: soltanto con un impiego costante il nerazzurro può diventare un top. Quanto alla Croazia, l'atmosfera è assai negativa. La squadra è fortissima, ma abbiamo rischiato di restare a casa per via della situazione negativa: intorno alla Federazione c'è caos, e i giocatori devono testimoniare ai processi. E' dunque una situazione strana per giocatori e tifosi, ma abbiamo salvato il salvabile e speriamo che la situazione migliori".