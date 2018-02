Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il medico dell'Inter, Piero Volpi, fa il punto della situazione sugli infortunati e spiega come sarà difficile vedere Icardi e Perisic titolari al "Ferraris" contro il Genoa.



“Icardi e Perisic hanno fatto un allenamento differenziato, stanno meglio e ogni valutazione è rimandata a domani, giornata decisiva perché pre-partita. Le mie previsioni? E’ difficile farne, ma sono contento perché stanno meglio. Quelli di Icardi e Perisic sono due problemi diversi, ma entrambi si stanno impegnando per cercare di esserci. A disposizione almeno per settimana prossima? Penso proprio di sì. Miranda? Ha avuto un'elongazione all’adduttore, simile a quella di Icardi. Questa settimana farà fisioterapia, vediamo di metterlo nelle condizioni di completare il recupero per Benevento. Vedremo giorno dopo giorno. Prudenza? Sì assolutamente sì, per questi giocatori la prima cosa è non correre rischi, l’obiettivo è di non rischiare per gli interesse del club e dei giocatori stessi. Sguardo al Mondiale? Sono giocatori professionali e professionisti, il primo obiettivo è di portare l’Inter più in alto possibile. Deciderà Spalletti? Assolutamente sì”.