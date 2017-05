L'Inter continua la propria ricerca di un esterno basso difensivo che possa completare un reparto, quello dei terzini, che da tempo necessita di rinforzi. Danilo è un profilo che piace, ma nelle ultime ore sta crescendo l'ipotesi di uno scambio di mercato che garantirebbe al club nerazzurro di non sprecare parte del proprio budget di mercato.



IL WEST HAM VUOLE EDER - Uno dei giocatori il cui futuro all'Inter è quantomeno in bilico è sicuramente Eder. L'attaccante italiano non ha convinto nei suoi 18 mesi in maglia nerazzurra, ma non ha perso estimatori all'estero. In Premier League sono tanti i club interessati, ma è dal West Ham che arrivano i contatti più interessanti.



SCAMBIO CON MASUAKU - L'Inter è pronto ad ascoltare offerte, ma nella trattativa sta pensando di inserire il terzino sinistro Arthur Masuaku, ex-Olympiakos e alle prese con una stagione travagliata in Inghilterra. Proprio ai tempi della sua esperienza in Grecia il laterale francese è stato ad un passo dall'approdare in Italia. Due erano i club che lo osservavano da vicino ed erano l'Inter, con il ds Piero Ausilio e la Roma con l'allora ds Walter Sabatini. Oggi i due collaborano proprio in nerazzurro e il profilo di Masuaku può essere condiviso da entrambi gli uomini mercato.