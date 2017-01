Inter-Wolfsburg: presto l’asse potrebbe diventare molto caldo. Questa è l’indiscrezione raccolta negli ultimi minuti da Calciomercato.com, secondo cui Ranocchia, già in passato molto vicino ai tedeschi, potrebbe volare in Germania. Piero Ausilio ne sta discutendo con il club di Bundesliga, ma l’idea principale sarebbe un’altra: cercare di inserire il difensore italiano all’interno della trattativa per portare Ricardo Rodriguez a Milano. Inter e Wolfsburg ne parleranno in modo più approfondito nei prossimi giorni, ma ad oggi questo è uno scenario che potrebbe prendere vita. Tra le idee dei nerazzurri, anche quella di proporre uno scambio di prestiti fino a giugno per poi formalizzare le due operazioni in altri termini.