Intervistato da Goal.com, l'ex allenatore di Inter e Milan, ALberto Zaccheroni, esprime la propria opinione sulle due milanesi.



"Gli organici sono entrambi buoni, ma devono trovare continuità. Nel momento in cui pensano di essere a posto ecco che arriva il momento poco brillante, vedi l’Inter: Una serie positiva quando nessuno se lo aspettava, poi all’improvviso quando sembrava aver trovato l’identità, la crisi. Oggi come oggi per vincere lo scudetto servono tantissimi punti, finché una squadra avrà alti e bassi sarà difficile vederla in alto. E l’Inter dal 2010 a oggi non ha più ritrovato quella continuità di risultati".