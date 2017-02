Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla nel corso della cerimonia di premiazione del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi. Queste le parole raccolte dal nostro inviato Pasquale Guarro: "Cosa fa un argentino in mezzo a tanti cinesi? Ancora non parlo cinese, ma manca poco... Ringrazio la famiglia Zhang, un gruppo con grandi valori umani che ha visto nell'Inter le prospettive per fare qualcosa di importante a livello sportivo e non solo qualcosa che rimarrà nella storia. Sono ambiziosi, tengono tanto alla storia e alla cultura del nostro club, spero possa essere il primo di una lunga serie di premi per loro. Noi siamo tutti fiduciosi, non sarà facile ma ce la stiamo mettendo tutta per avere grandi risultati, speriamo al più presto. Se fosse arrivato prima Stefano Pioli l'Inter sarebbe più vicina in classifica? Col senno di poi si possono dire tante cose. Bisogna comunque avere rispetto per Frank de Boer che ha cercato di fare il migliore lavoro possibile; adesso c'è Pioli e siamo molto contenti del suo lavoro e delle sue capacità. Ha grande esperienza, siamo fiduciosi non solo per oggi ma anche per il futuro".