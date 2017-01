Mauro Icardi e l'Argentina: un amore che stenta a decollare. Il centravanti dell'Inter non è ancora stato chiamato da Bauza, che non perde occasione, però, per parlare del capitano nerazzurro. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter e leggenda della Seleccion, dice la sua, come riporta fcinternews: "Da molto tempo sta facendo ottime cose e merita un'opportunità in nazionale. E' un grande professionista e all'Inter è cresciuto moltissimo, è il nostro capitano ed è molto rispettato. Per me l'opoortunità della convocazione arriverà a breve e farà anche bene, ha un gran futuro. Sa che ciò che fa dentro il campo è quanto serva per essere convocato, sta aspettando e non ho dubbi che primo o poi arriverà la chiamata. Speriamo che possa dare una mano anche per i prossimi Mondiali".