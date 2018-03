Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter ed ex capitano dei nerazzurri, ha rilasciato un'intervista a Nemzeti Sport, quotidiano ungherese. Queste le sue parole: "La figura del capitano? Un buon capitano parla poco, si esprime con le sue azioni. Si comporta in modo tale da non intaccare il suo onore, il rispetto degli altri; è il padrone dello spogliatoio, specialmente nei momenti bui. È un modello per i suoi compagni in situazioni difficili, è il leader nel trovare una soluzione e mette sempre l'interesse del team davanti ai suoi obiettivi individuali".



SU ARPAD WEISZ - "Fu il più giovane allenatore a vincere il campionato italiano con l'Inter, ha scoperto Giuseppe Meazza. Non dimentichiamo tutte le sofferenze che lui e la sua famiglia hanno vissuto ad Auschwitz durante la seconda guerra mondiale. La lapide svelata qualche anno fa ne ricorda la memoria".



SULL'INTER DI OGGI - "Il nostro obiettivo è tornare in Champions League. Le condizioni ci sono tutte, speriamo di poter assolvere il compito. Hall of Fame? È un onore farne parte per me, specialmente perché sono stato scelto come difensore, in un ruolo dove l'Inter ha avuto tanti giocatori storici come Armando Picchi o Giuseppe Bergomi".



SU RONALDO NELLA HALL OF FAME - "Critiche? Vero, ma non dimentichiamo quello che ha fatto per noi. Poi lui ogni volta testimonia il suo attaccamento all'Inter. I tifosi alla fine apprezzano ciò che ha ottenuto coi nostri colori".



SUL TRIPLETE - "Ho ancora ricordi incredibili, quell'esperienza è ancora viva in me. Quel momento rimarrà per sempre nei nostri cuori e nella storia del calcio. Siamo stati il primo club italiano a centrare quel traguardo".