Intervistato da Olé, in Argentina, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Lautaro Martinez, prossimo a vestire i colori nerazzurri.



“Credo che Lautaro Martinez sia uno dei migliori giocatori emersi in questo periodo e per questo ha meritato la convocazione con la nazionale argentina. Il futuro è sicuramente dalla sua parte, quello che mostra sul campo di gioco lo mostra anche fuori, ha grandissima voglia di migliorare sempre e anche tanta umiltà. Sampaoli avrà un compito difficile, ha a disposizione grandi attaccanti come Higuain, Aguero, Icardi, Dybala, Lautaro Martinez, Pavon, ma non tutti potranno andare al Mondiale e questa sarà una decisione di Jorje”.