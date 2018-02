Gol del vantaggio, al 'Bozzi', lì dove ha giocato per varie stagioni. Nicolò Zaniolo, attaccante classe '99 in forza alla Primavera dell'Inter, che lo ha acquistato dalla Virtus Entella, ha segnato il classico gol dell'ex, contro la Fiorentina, su rigore, nella gara terminata 3-3. Dopo la rete è corso verso la tribuna, indicandola: lì, dove erano presenti alcuni dirigenti giovanili viola e vari osservatori della società gigliata, che lo aveva svincolato nell'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2016, annunciandogli il mancato rinnovo dell'accordo. E lui era ripartito da Chiavari, doveva ha anche esordito in Serie B.



IL RACCONTO - "All’ultimo giorno di mercato la Fiorentina mi ha svincolato - ha raccontato lo scorso anno - dicendo che arrivavano nuovi calciatori da fuori, e sono venuto qui a Chiavari. Delusione per come è finita? Sì, perché restando nove anni in quella squadra all’ultimo mi hanno trattato un po’ male, potevano dirmelo, ma sono state scelte loro: si vede che chi è arrivato era meglio di me".