Il terzino del futuro è in casa. Gabriele Zappa è protagonista da laterale destro con la Primavera dell'Inter allenata da Vecchi, non solo in campionato - dove i nerazzurri sono campioni in carica - ma anche alla Viareggio Cup. L'Inter infatti ha trionfato nella competizione giovanile battendo la Fiorentina in finale, Zappa si è distinto ancora tra i migliori in una difesa che ha subito solo 2 gol in 7 partite, giocando anche un'ottima finale in fase difensiva così come offensiva. Non a caso Luciano Spalletti lo apprezza e lo studia da vicino, avendolo aggregato alla prima squadra in più di un'occasione. Intanto, l'Inter programma anche il futuro di Zappa: nei prossimi giorni in arrivo il contratto da professionista per questo classe '99 con tutte le carte in regola per decollare, da Golden Boy nerazzurro.