Intervistato da Inter Tv, l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga, commenta il pareggio della squadra di Spalletti contro il Torino.



“La partita ovviamente l'ha fatta l'Inter, ma in un campionato si possono trovare delle partite nelle quali il pari ti lascia l'amaro in bocca ma ti fa muovere la classifica. Magari qualcuno non era oggi al top della giornata, ma pareggiare ci può stare. Metterei la firma per fare un altro filotto così. Mihajlovic l'ha pensata proprio con marcature strette anche in mezzo, ci sta. Ma l'Inter è forte, solida, organizzata. E queste partite ti danno ancora di più convinzione di poter lottare per un posto Champions”.