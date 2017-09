Intervistato da Inter Channel, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, parla della squadra allenata da Luciano Spalletti.



“L'entuiasmo dei tifosi genera un bel clima anche all'interno della squadra. Una nuova Inter? All’inizio ho visto una squadra compatta che sembrava ritrovarsi dopo una stagione negativa, certo non si possono vincere tutte le partite o forse qualcuno adesso lo fa ma prima o poi smetterà. L’Inter non ha le coppe,e può sfruttare questa opportunità per lavorare tutta la settimana. Spalletti?Non sta a me dire cosa mi è piaciuto o meno, da fuori è complicato dare giudizi, ma ho intuito che si è creata una squadra che sa giocare anche male ma fa punti, non è un aspetto da sottovalutare, ci si dimentica che giocare a calcio comporta anche partite non perfette ma che fanno portare a casa il risultato, esaltando i singoli che possono fare la differenza. Non giocando le coppe puoi basarti su una rosa non numericamente importante, poi dipende dagli allenatori. Diciamo che i grandi fuoriclasse non fanno mai turnover, si pensi anche a giocatori come Kroos e Modric. Dipende dall’allenatore e dalla qualità dei giocatori che hai".