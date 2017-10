Intervistato da Radio Crc, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, spiega le differenze tra Sarri e Spalletti e pone il Napoli in cima al proprio podio delle candidate al titolo.



“Ritengo che il Napoli sia la candidata numero uno per vincere lo scudetto. La differenza tra Sarri e Spalletti è che il primo lavora con lo stesso gruppo da tre anni. L’Inter non ha le competizioni europee per cui può lavorare avendo a disposizione la settimana tipo mentre la bravura del Napoli deve essere quella di mantenere la concentrazione moto alta, ogni 3 giorni”.