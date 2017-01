Nel corso della festa organizzata da Suning in Cina, il presidente Zhang Jingdong ha voluto lanciare un messaggio per i tifosi dell'Inter: "Noi di Suning abbiamo tutti insieme un sogno che vogliamo raggiungere. In questi 26 anni, abbiamo raggiunto i più grandi sogni e abbiamo altri sogni in futuro che condivideremo insieme, la fiducia di tutti i componenti è sempre più forte. L'innovazione audace è il nostro obiettivo. Forza Inter e forza Suning".