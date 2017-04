L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Stefano Pioli e spiega come il suo futuro all'Inter dipenda strettamente dal finale di stagione.



"Tra presente e futuro, l’Inter sta vivendo settimane importanti per il progetto di ricostruzione di una squadra che possa competere già nel 2017-18 con la Juventus. Stasera Icardi e compagni cercheranno di battere la Sampdoria per tornare a -6 dal terzo posto occupato dal Napoli e, anche alla luce dello scontro diretto con gli azzurri, riaprire la corsa alla Champions, ma anche fuori dal campo il momento è assai importante. Ieri sera il ds Piero Ausilio è tornato dopo due giorni di riunioni a Nanchino dove, insieme ai vertici di Suning, ha tracciato le linee guida dell’Inter che sarà. Confermata la volontà di investire in maniera pesante sul prossimo mercato estivo (150 milioni) dopo aver rispettato nel bilancio che verrà chiuso il prossimo 30 giugno i parametri della Uefa. Confermata anche la volontà di puntare su top player, meglio se italiani, e su Pioli, a meno di un tracollo in questo finale di stagione. A dispetto delle rassicurazioni avute dai cinesi, sulla testa di Pioli i fantasmi di Conte e Simeone continuano ad aleggiare".