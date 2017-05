Nessuna novità per i contratti dei dirigenti in scadenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Zhang Jindong, nella due giorni milanese, non abbia minimamente toccato l'argomento.



"Nei due giorni milanesi di Zhang non sono arrivate novità circa i prolungamenti dei contratti dei dirigenti in scadenza e nemmeno un passo avanti sul nome del prossimo a.d. Il numero 1 di Suning invece ha dato il via libera al d.s. Piero Ausilio per portare avanti le trattative impostate per il prossimo anno".