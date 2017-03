L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Alexis Sanchez e spiega come i nerazzurri siano pronti alla super offerta.



"È Alexis Sanchez l’obiettivo italiano più glamour in vista del prossimo mercato. L’Inter fiuta la grande occasione e ha già avviato i contatti col Niño Maravilla per strapparlo a prezzo di saldo all’Arsenal. A giugno 2018 scadrà, infatti, il contratto del cileno, che ha già deciso di lasciare i Gunners. Suning non si tira indietro e prepara un’offerta milionaria per convincerlo, mentre la Juve osserva interessata. Occhi aperti, dunque, alle occasioni tra i top player internazionali in scadenza tra un anno".