È la nostra notte. È la nostra storia. Ascoltala.



Buon compleanno Inter! #Inter110 pic.twitter.com/Xh8BRzFrl4 — Inter (@Inter) 8 marzo 2018

Per farlo servono investimenti, tempo e fiducia: ai primi ci deve pensare la proprietà cinese, per il resto tocca al popolo nerazzurro. Anchepadre e figlio non hanno vinto tutto subito.per il prestigio e per i soldi, due fattori imprescindibili per attirare i grandi campioni. Vent'anni fa a San Siro giocava il calciatore più forte del mondo:, che proprio questa settimana è in visita all'Inter. Purtroppo oggi è impensabile vedere in Italia dei numeri 1 del calibro diAccusato di spendere e spandere senza riuscire ad arrivare in fondo nell'Europa che conta. Invece la strada è quella giusta: basti pensare al Real Madrid.Il tempo serve a tutti: anche ai grandi campioni e ai grandi club come PSG e Real. L'altra sera c'erano@CriGiudici