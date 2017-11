L'Inter è una macchina da punti: nelle prime 13 giornate di campionato sono già 33, ben 15 in più dell'anno scorso allo stesso punto della stagione. Cosa è cambiato rispetto a dodici mesi fa? Chi ha spostato gli equilibri, trasformando cinque sconfitte in cinque vittorie con sette gol segnati in più (25-18) e sette reti subite in meno (9-16)?



I tre nuovi acquisti titolari (Skriniar, Vecino e Borja Valero) sono costati poco più di 50 milioni in tutto, ma da soli non bastano a spiegare una crescita così forte. Il merito va condiviso con la proprietà, con la dirigenza e specialmente con l'allenatore. Spalletti non sta sbagliando un colpo e ha fatto subito innamorare i tifosi e la squadra.



A Roma, sponda giallorossa, scommettono che questa luna di miele sia destinata a finire prima o poi. Vedremo come i nerazzurri reagiranno alle prime difficoltà, visto che non hanno ancora perso una partita in tre mesi: ne mancano altri sei. Siamo solo a un terzo di campionato #senzatregua (cit. Spalletti). Avanti così, testa bassa e pedalare senza parlare troppo. Ma allo stesso tempo è giusto iniziare a godersi una gran bella classifica. Chi l'avrebbe detto a inizio stagione? In pochi. Tanto i "gufi" sono convinti (o sperano?) che questa Inter non durerà.



@CriGiudici



Nella social GALLERY si possono ammirare le foto di Inter-Atalanta, con la possibilità di votare il migliore in campo, il video dell'esultanza di gruppo sotto la curva, i tifosi VIP guidati da Mentana e i messaggi dei protagonisti: da Icardi che fa gli auguri di pronta guarigione al connazionale Pipa Benedetto del Boca dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio (e Wanda Nara) a Skriniar, Vecino, Perisic e Candreva passando per Spalletti. Che ringrazia gli oltre 415mila spettatori presenti nelle prime sette partite giocate a San Siro: "La vostra clausola di rescissione non ha prezzo, onorati di essere la vostra passione".