Dalla padella alla brace.. Dove le ambizioni sono ancora più alte e le insidie sempre dietro l'angolo. La piazza di Milano è meno asfissiante della Capitale, però quella nerazzurra è una panchina scomoda per quasi tutti. Non a caso, a memoria, invece gli altri allenatori () sono stati messi alla porta.. Allo stesso modo fino a qualche mese fa. Un "club dalla luce abbagliante", una "bega affascinante". Parole pronunciate dallo stesso Spalletti al rientro in Italia dopo il viaggio in Cina per conoscere il patron Jindong Zhang. Due ossimori ('abbaglio' può significare pure un 'errore') a conferma dell'estrema particolarità del mondo nerazzurro.: "Con Ausilio e Sabatini inizieremo a lavorare sulla squadra perché c'è poco tempo, abbiamo delle necessità e bisogna cominciare a far funzionare le cose". L'arrivo di Sabatini alla corte di Suning, la scelta del tecnico e il fair play finanziario Uefa hanno fatto perdere un po' di terreno ai nerazzurri., quest'ultimo trattato pure dal Milan. Meno male che quello offensivo è il reparto dell'Inter che necessita meno di essere rinforzato. Prima servono almeno un paio di colpi in difesa e un grande acquisto a centrocampo:sono elementi graditi a Spalletti, ma per un club fuori dalla Champions non è così facile centrare le prime scelte. Infattinon lo sono. Le prime scelte (nel significato di decisioni) del tecnico sono orientate al senso di appartenenza: "Non dobbiamo convincere nessuno, devono essere i giocatori a convincerci di essere da Inter (?, nda). Io arrivo qui con entusiasmo, chi non ce l'ha (?, nda) è meglio che vada via".- Il doppio obiettivo è quello di sistemare la rosa e di riaccendere l'entusiasmo anche fra i tifosi. Che, nonostante i risultati deludenti della squadra, nella stagione appena passata hannoper media presenze a San Siro (46.622 spettatori). Tuttavia, nel primo mese della campagna abbonamenti 2017/2018, i rinnovi e la vendita di nuove tessere non hanno preso il volo. Sembra abbastanza fredda pure la risposta dei fans all'iniziativa: fino a mercoledì 14 giugno è possibile abbonarsi presso l'(con tanto di calcio balilla e freestyler al seguito) in tour a Milano, che però non si è ancora colorata di nerazzurro come sperato. Ci sarà tempo anche per questo: è risaputo che"Ogni famiglia può avere un momento di difficoltà, l'importante è farsi trovare pronti quando inizia la battaglia".@CriGiudici