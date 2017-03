Non solo per il gioco a premi sulla Rai 'Affari tuoi', che ha chiuso i battenti dopo 13 anni di trasmissioni. Ma anche sul. Che, nonostante manchi dall'Europa che conta ormai da sei stagioni, è tornata a essere una meta appetita da tanti giocatori. Merito della potenza economica di, che non bada a spese per far tornare in alto il club nerazzurro. Ma deve stare attenta a non farsi rifilare dei 'pacchi'.- Quando si effettuano degli investimenti importanti bisogna analizzare bene ogni punto di vista: innanzitutto il, ma non solo. Non vanno trascurati. Quest'ultimo aspetto in particolare può diventare un rischio calcolato, una scommessa che si può vincere (come successe a suo tempo con) o perdere (vedi i casi di). Ora l'Inter ha messo gli occhi sue/o: tutti reduci da gravi infortuni. Il gioco vale la candela? Ok, (se) il prezzo è giusto. La squadra ha bisogno di certezze, 'Rischiatutto' e 'Scommettiamo che?' non vanno più in onda.@CriGiudici