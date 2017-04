Il futuro di Gerard Deulofeu? Un rebus ancora da sciogliere fra la permanenza al Milan, il riscatto del Barcellona e il possibile inserimento del Napoli. Per commentare il futuro della punta spagnola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Fabio Parisi che a gennaio ha svolto il ruolo di intermediario nel suo passaggio in rossonero: "Il Barcellona deciderà di esercitare il diritto di recompra soltanto se sarà convinto di tenerlo in rosa. Credo che lo valuteranno nei prossimi mesi e poi decideranno. Il Napoli sulle corsie non è messo male, anche se ha perso Mertens perché ormai è una punta. Gerard starebbe benissimo nel 4-3-3 di Sarri, da esterno ma non da centravanti. Sono un po' scettico sulla cosa. Bisogna sperare che il Barcellona non eserciti il suo diritto, perché trattare con l'Everton sarebbe più semplice"