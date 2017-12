Mario Mauri agente dell’Officina Soccer e unico intermediario itlaiano del difensore colombiano Yerri Mina, ha parlato a Lalaziosiamonoi del futuro del suo assistito specificando che non c'è alcun accordo unilaterale col Barcellona: "Nell’accordo tra le due società, il Barcellona si è assicurato una corsia preferenziale di acquisto a determinati valori, a partire da giugno del 2018. Questa intesa però non va ad escludere l’eventuale inserimento di altre squadre. Se dovesse arrivare un’offerta da parte della Lazio è chiaro che noi la prenderemo in considerazione seriamente.Roma è una piazza che a Yerry piace, osserva molto il campionato italiano per cui non ci sarebbero assolutamente preclusioni. Ad oggi però non c’è stato nessun contatto”.