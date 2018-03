La Curva Nord, cuore pulsante del tifo interista, ha emesso sul proprio sito internet un comunicato riguardo la questione murale, imbrattato e vandalizzato nei giorni sorsi: "Stavamo cercando sinceramente di non intervenire su quella che è diventata un’onda mediatica a tratti tragi-comica in merito al murales di Via Borsieri,



ma ci troviamo costretti a puntualizzare alcuni concetti a noi estremamente chiari:



1) La Curva Nord ha un unico modo di esporre idee o pensieri pubblicamente: le riunioni del giovedì sera e, se lo ritiene strettamente necessario, il sito della Curva.



2) La Curva Nord non rilascia interviste, non partecipa a dibattiti televisivi, ne utilizza gli organi di stampa per comunicare propri pensieri o azioni



3) La Curva Nord non è ne sarà mai sui social network. In nessun caso. Con nessun profilo.

E soprattutto non risponde a infantili provocazioni, dibattiti, quesiti, fanpage, o qualsivoglia strumento di comunicazione diverso dal nostro sito internet.



Sperando che quanto sopra serva a spegnere i professionisti delle polemiche e a far concentrare i media su problematiche della città ben più serie,

ci auguriamo invece che tutta la “cattiveria” e l’attenzione riposta da qualche tifoso nerazzurro di cui ci hanno riportato in questi giorni proclami di battaglia e/o proclami d’amore eterno,

sia confluita nel sostenere l’FC Internazionale la sera del 4 aprile, ALLO STADIO E CON LA VOCE.



In ultimo,

per ennesima chiarezza, ricordiamo che noi i nostri 110 anni li abbiamo già festeggiati.

A modo nostro.

Come ci piace fare".