Il secondo contestVanno a @costantino_amitrului e @gianluigiagoIl primo ha vinto grazie a un bellissimo video di un piccolo tifoso viola che esulta per un gol della squadra del cuore; il secondo ha vinto per una divertente foto di un gufo con la sciarpa della Roma.Siete stati in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti ai due vincitori del secondo contest (il primo aveva visto vincere @carmineinstag_), mae altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 19 novembre che vedrà laaffrontare a Marassi la. Nel frattempo? Ecco il video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.