Il terzo contest #Intribunaconcm Vanno a @kiarasuriano e @djakavddin programma domenica 19 novembre alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chiara ha vinto grazie a un bellissimo video di una simpatica nonnina che, vestita di blucerchiato, esclama: “Forza Sampdoria” in vista della sfida contro la Juventus. Il secondo ha vinto per una divertente foto realizzata con un amico: uno dei due ragazzi ha la maglia dell’Atalanta di Doni, l’altro ha la maglia dell’Udinese di Di Natale e in mezzo ai due c’è un pacchetto regalo con la carta blucerchiata. “Doni Di Natale”, è il significato dell’originale foto.Siete stati in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti ai due vincitori del secondo contest (il primo aveva visto vincere @carmineinstag_, il secondo @costantino_amitrului e @gianluigiago), mae altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 1 dicembre che vedrà il Napoli ospitare al San Paolo lain un match cruciale in chiave scudetto. Nel frattempo? Ecco il video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.