Un altro contest #Intribunaconcm Vanno a @daniel_avd e @danymanfry82in programma sabato 30 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Daniel ha vinto grazie a un divertentedribbling e finte per smarcarsi dal suo splendido Labrador Max. Dany, invece, ha vinto grazie a unper una rete rossonera.Siete stati in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti al vincitore del quarto, mae altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 6 gennaio che vedrà la Spal ospitare la Lazio. Nel frattempo? Ecco il video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.