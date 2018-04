Un altro contest #intribunaconcm ha il suo vincitore! Vanno a @massimogiocondo i biglietti della partita fra Spal e Chievo in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. @massimogiocondo si è aggiudicato il contest con una foto di un giovane tifoso della Spal direttamente dagli spalti dello stadio di Ferrara.



Siete sempre in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti al vincitore del contest , ma non fermatevi qui perché #intribunaconcm continua e altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 21 aprile che vedrà la Spal ospitare la Spal. Il contest terminerà il 17 aprile alle 17.00. Nel frattempo, ecco i video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.