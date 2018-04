#intribunaconcm: il vincitore dei biglietti VIP per Spal-Roma! FOTO E VIDEO

Un altro contest #intribunaconcm ha il suo vincitore! Vanno a @frankie_stef i biglietti della partita fra Spal e Roma in programma sabato 21 aprile alle ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. @frankie_stef si è aggiudicata il contest con una foto direttamente dagli spalti dello Stadio Olimpico durante i festeggiamenti nella storica serata in cui la Roma ha conquistato la semifinale di Champions League battendo 3-0 il Barcellona e ribaltando il 4-1 dell'andata al Camp Nou.



Siete sempre in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti al vincitore del contest, ma non fermatevi qui perché #intribunaconcm continua e altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 6 maggio che vedrà la Spal ospitare il Benevento. Il contest terminerà il 30 aprile alle 17.00. Nel frattempo, ecco i video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.