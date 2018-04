Contest Instagram #intribunaconcm:

vinci due biglietti omaggio in tribuna d'onore

per Spal - Chievo!

Hai tempo solo fino alle 17.00 del 13/4/18

Biglietto Omaggio in Palio Data Partita Inizio e Fine Fase Contest 2 biglietti per Napoli - Inter al vincitore 21/10/2017 Dalle 17.30 del 10/10/2017 fino alle 17 del 16/10/2017 2 biglietti per Fiorentina - Roma a ciascuno dei due vincitori 05/11/2017 Dalle 10 del 17/10/2017 fino alle 17 del 31/10/2017 2 biglietti per Sampdoria -Juventus a ciascuno dei due vincitori 19/11/2017 Dalle 10 del 01/11/2017 fino alle 17 del 13/11/2017 2 biglietti per Napoli - Juventus al vincitore 1/12/2017 Dalle 10 del 14/11/2017 fino alle 17 del 25/11/2017 2 biglietti per Spal - Torino al vincitore 23/12/2017 Dalle 10 del 10/12/2017 fino alle 17 del 18/12/2017 2 biglietti per Fiorentina - Milan a ciascuno dei due vincitori 30/12/2017 Dalle 10 del 26/11/2017 fino alle 17 del 22/12/2017 2 biglietti per Spal - Lazio al vincitore 6/1/2018 Dalle 10 del 23/12/2017 fino alle 17 del 31/12/2017 2 biglietti per Spal - Inter al vincitore 28/1/2018 Dalle 10 del 7/1/2018 fino alle 17 del 23/1/2018 2 biglietti per Spal - Milan al vincitore 11/2/2018 Dalle 10 del 24/1/2018 fino alle 17 del 6/2/2018 2 biglietti per Spal - Bologna al vincitore 4/3/2018 Dalle 10 del 8/2/2018 fino alle 17 del 27/2/2018 2 biglietti per Spal - Juventus al vincitore 18/3/2018 Dalle 10 del 26/2/2018 fino alle 17 del 13/3/2018 2 biglietti per Spal - Atalanta al vincitore 8/4/2018 Dalle 10 del 15/3/2018 fino alle 17 del 3/4/2018 2 biglietti per Spal - Chievo al vincitore 18/4/2018 Dalle 10 del 4/4/2018 fino alle 17 del 13/4/2018 2 biglietti per Spal - Roma al vincitore 22/4/2018 Dalle 10 del 4/04/2018 fino alle 17 del 17/4/2018 2 biglietti per Spal - Benevento al vincitore 6/5/2018 Dalle 10 del 19/04/2018 fino alle 17 del 30/4/2018 2 biglietti per Spal - Sampdoria al vincitore 20/5/2018 Dalle 10 del 2/05/2018 fino alle 17 del 15/5/2018

Dì la verità, sei mai stato in tribuna d'onore a seguire la tua squadra del cuore?ti offre questa opportunità unica: un biglietto gratis per te e per un accompagnatore (parente, amico, fidanzata). Ecco come fare!Per partecipare, gratuitamente, devi:1 diventare follower dell'account Instagram https://www.instagram.com/calciomercatocom/ (@calciomercatocom).2 Caricare nel proprio account una foto o un video spiritoso a tema calcio:, non fotomontaggi o foto e video riprese da internet3 Menzionare l'account calciomercatocom ( ossia scrivere (@calciomercatocom nel post)4 Usare l'hashtag #intribunaconcm___________________________________________Il contest a partecipazione gratuita si svolge su Instagram e consiste nella pubblicazione di foto o video che facciano emergere il lato divertente del calcio (selfie, scatti con amici, animali con la palla, ecc.). Non sono ammesse foto e video non originali e non autoprodotti.L'iniziativa si svolge in, che avranno(il vincitore e un accompagnatore: uno dei due deve essere maggiorenne). Gli autori delle foto o video che saranno giudicate, nel rispetto del regolamento, avranno diritto all'accesso gratuito allo stadio per le seguenti partite:L'autore selezionato sarà contattato tramitee dovrà rispondere entro le 23.59 della giornata di conclusione della fase del contest a cui ha aderito, per non perdere il diritto all'attribuzione del biglietto, che altrimenti verrà assegnato ad un altro autore.La Testata Giornalistica Calciomercato.com presenta ilIl presente contest fotografico non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato direttamente da Instagram o da Facebook.L’iniziativa, riservata solo a persone fisiche, comincerà alle oree terminerà alleI partecipanti potranno essere di qualsiasi età ma potranno usufruire dell'ingresso gratuito allo stadio solo se accompagnati da un maggiorenne che si prenderà carico della tutela del minorePer partecipare, gratuitamente, occorre:1 diventare follower dell'account Instagram https://www.instagram.com/calciomercatocom/ (@calciomercatocom).2 Caricare nel proprio account una foto o un video spiritoso a tema calcio: solo foto originali, non fotomontaggi o foto e video riprese da internet3 Menzionare l'account calciomercatocom ( ossia scrivere (@calciomercatocom nel post)4 Usare l'hashtag #intribunaconcmLe foto e i video potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l'editing, il bianco e nero, il fotomontaggio e qualsiasi forma artistica che consente di esprimere al meglio il tema del contest.La giuria giudicherà la foto più simpatica ma terrà conto anche delle valutazioni date dagli utenti instagram. E' perciò consigliato diffondere la propria foto o video il più possibile attraverso hashtag supplementari.E' possibile partecipare con più foto anche per la stessa fase.E' possibile concorrere per tutte le partite disponibili.Gli scatti ritenuti più meritevoli, saranno condivisi sul profilo Instagram @calciomercatocom, sul sito e altri social. La partecipazione al contest implica l'accettazione di questa condizione.L'autore selezionato sarà contattato tramite direct message o mention e dovrà rispondere entro le 23.59 della giornata di conclusione della fase contest per non perdere il diritto all'attribuzione del biglietto, che verrà assegnato ad un altro autore.Il vincitore della singola fase sarà proclamato di volta in volta sul sito e sui social.Partecipando alla presente iniziativa gli autori delle foto confermano e attestano che:- le foto caricate per il contest sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio;- le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;- le foto non contengono materiale politico;- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti;- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale.Calciomercato.com ha il diritto di eliminare dal contest le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri.In caso di vittoria, l'utente vincitore si impegna a menzionare in ogni comunicazione riguardante la sua foto vincitrice il fatto che la stessa abbia vinto il premio #intribunaconcmInformativa ex art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personaliI partecipanti al contest autorizzano Calcioinfinito srl, proprietario della testata giornalistica Calciomercato.com, al trattamento dei dati personali, al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi dell’iniziativa. I dati ricevuti non saranno mai ceduti a terzi.Il consenso può essere revocato in ogni momento scrivendo una mail a redazione@calciomercato.com I partecipanti acconsentono alla pubblicazione a titolo gratuito delle foto nel sito e nei social network.L'iniziativa in oggetto non è un concorso a premi in quanto segue la circolare esplicativa del 28 Marzo 2002 dell'articolo 6 n.1 del DPR del 26 Ottobre 2001 n. 430 di cui riportiamo l'estratto:Non si considerano concorsi e operazioni a premio:a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempre che la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.