Non solo la questione Kalinic, in casa Milan tiene banco la situazione di Mbaye Niang che diventa sempre più un intrigo e si arricchisce di nuovi capitoli: quando tutto sembrava fatto con lo Spartak Mosca per la cessione a titolo definitivo (18 milioni di euro al Milan, 3 l'anno all'attaccante per quattro anni), il francese ha manifestato dubbi e bloccato il trasferimento in Russia. Niang non convinto, lo ha confermato anche oggi non recandosi a Roma per le visite mediche fissate per conto dello Spartak ma presentandosi regolarmente a Milanello per allenarsi.



ATTESA SPARTAK, IL TORINO... - Cresce dunque il pessimismo sul possibile trasferimento a Mosca, ma lo Spartak non chiude definitivamente la porta: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti il club allenato da Carrera ha prenotato altre visite in Russia per i prossimi giorni, in attesa che Niang possa convincersi definitivamente ad accettare l'offerta. Sullo sfondo resta il Torino, dove Mihajlovic lo accoglierebbe a braccia aperte: contatti tra i due per ribadire la volontà di vestirlo granata, la società torinese è disposta a mettere sul piatto 12 milioni di euro per convincere il Milan, sei in meno dell'offerta russa.



SI MUOVE MIRABELLI - Momento di stallo e riflessione, il Milan però vuole accelerare e a muoversi è Massimiliano Mirabelli, che come confermato da Fassone nel post-partita di San Siro è concentrato sull'argomento. Il direttore sportivo rossonero si è recato nel primo pomeriggio a Milanello per stare vicino alla squadra, ma probabilmente anche per parlare vis-à-vis proprio con Niang e capire quali siano le motivazioni del rifiuto allo Spartak Mosca. Niang-Milan-Spartak-Torino: il nuovo capitolo dell'intrigo è servito.