E' una scelta. Chi perde energie a criticare il presente, a sperare in cambi manageriali, a ipotizzare futuri padroni. Io invece perdo energie ma volentieri, molto volentieri, stando vicino ai Ragazzi, tifando sempre per i colori rossoneri chiunque li indossi.



Ragazzi, che hanno regalato ai tifosi una vittoria sofferta ma solo sul punteggio, perché il Milan ha lasciato sul campo, nel secondo tempo, almeno quattro gol. Certo non è ancora un Milan brillante. Gattuso, molto realista, sottolinea che contro la Juventus sarà dura, se non.si trovano presto le ultime energie psicofisiche. L'allenatore rossonero però ha le conoscenze e il carisma per mettere in campo un Milan più competitivo.



Io perdo energie ad applaudire un Campione come Calhanoglu. Decisivo nella conclusione vincente nel primo tempo. Lucido nell’assist vincente sulla rete di Jack di Cuori. Delizioso nello stop a seguire nella genesi dell'azione conclusa sul portiere da Cutrone. Se, nella prossima stagione, il Milan cambierà modulo, lo spostamento dietro le punte del turco, potrebbe regalare spettacolo e gol.



Positiva e autorevole anche la prestazione di Locatelli, al centro della manovra di una squadra con Donnarumma, Calabria, Cutrone, un Milan giovane e promettente.



Chiudo con un aggiornamento sulla situazione societaria in questo fine aprile 2018. Doverosa la sottolineatura sul momento temporale, vista la perenne situazione magmatica del Milan odierno. Il progetto triennale andrà avanti, senza dubbi ed esitazioni. Sono state messe già le basi del futuro budget per la prossima stagione, per quanto riguarda gli aspetti logistici.



Sul piano sportivo, è confermato Massimiliano Mirabelli, tranquillizzato, dallo stesso Fassone, come rivelato da Gattuso,



Entro il 20 maggio, secondo indiscrezioni dalla sede, l'ad rossonero si augura di comunicare l’avvenuto rifinanziamento del debito Eliott. Sarebbe dunque confermata la volontà del Presidente Li Yonghong di proseguire nel suo progetto. Lui non parla, ma il denaro arriva. Ovviamente tutto potrebbe cambiare, ma oggi le notizie, gradite o non gradite, sono queste, anche se la notizia più confortante sono i tre punti in classifica!