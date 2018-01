L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro il Milan: "Dovremo giocare nel migliore dei modi, troveremo il Milan in netta ripresa, sta trovando ottimi risultati, sta capendo quello che vuole il nuovo allenatore, servirà una partita di livello".



Su Immobile: "Sta migliorando, non era ancora in grado, avremmo potuto anche rischiarlo ma nell'ottica delle tante partite ravvicinate abbiamo parlato con lo staff medico e con il ragazzo per averlo mercoledì nel migliore dei modi".



Sulla lotta Champions: "Ultimamente abbiamo tenuto un grande ritmo, dovremo continuare così. Alla vigilia del campionato nessuno ci vedeva in lotta con Roma e Inter, ora ci siamo, abbiamo l'obbligo di rimanerci fino alla fine. I ragazzi stanno facendo benissimo, dobbiamo continuare sull'onda dell'entusiasmo e sulle certezze che abbiamo".



Sul sostituto di Immobile: "Nella mia testa ho ancora tanti dubbi, abbiamo disputato due partite che ci hanno tolto energie, domani avremo un risveglio muscolare, poi sceglierò gli ultimi dubbi. Abbiamo tanti giocatori davanti, dovremo farli ruotare e capire i migliori per la partita specifica".



Su Caceres: "Dovrò capire chi ha giocato di più, come stanno, come si sentiranno. Caceres sta facendo molto bene, ci aiuterà, in queste due partite ho preferito non utilizzarlo, ha tanta esperienza ma ho un po' di adattamento serve a chiunque".



Sulle altre scelte di formazione: "Luis Alberto è più riposato degli altri, Nani e Felipe Anderson mi hanno soddisfatto in pieno".



Sul Milan di Gattuso: "Ho visto le ultime 3 partite del Milan, l'ho visto meglio, la squadra ha capito cosa chiede il tecnico, è organizzata e cambia l'assetto durante la partita, a volte aspetta, altre viene a prenderti. Parliamo di una squadra di grandissima qualità, con tanti giocatori, non è seconda a nessuna in questo campionato. Ha impiegato più delle altre a inserire i nuovi, ma presi singolarmente solo la Juve forse ha qualità maggiore del Milan".



Sull'opzione Nani a San Siro: "Nani è un grandissimo giocatore, può fare il centravanti come Immobile e Caicedo, o può giocare più dietro, come Felipe Anderson o Luis Alberto. Ha vinto tanto, ha avuto tanti allenatori, si è trovato sempre bene perché si mette a disposizione completa del tecnico".



Sul confronto Leiva-Biglia: "Sono due grandissimi giocatori, Leiva ha avuto una capacità di inserimento che nessuno ha avuto nel campionato italiano. Viene da 10 anni di Inghilterra, un campionato diverso, è umile, un grande calciatore che merita la nazionale brasiliana. Ha saltato 1-2 partite in Europa e una con Spal in campionato. Ha fatto 27 partite una meglio dell'altra, è giusto che venga preso in considerazione dal Brasile. Ho visto le ultime del Milan, sta tornando il Biglia che conosciamo, sarà molto motivato, sarà un osservato speciale".