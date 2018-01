Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato a Il Messagero di Viterbo, città in cui vive, parlando proprio del rapporto con il tecnico biancoceleste: "Con Simone la svolta della mia carriera? Assolutamente. Con Simone vediamo il calcio alla stessa maniera. La nostra è un’avventura perché siamo stati catapultati in prima squadra Lazio quando eravamo convinti di dover ripartire dalla Salernitana. Screzi? Mai. Io avrei affrontato alcune vicende in maniera diversa, ma alla fine ha avuto sempre ragione lui e questo per me è stato fonte di insegnamento".



SULLA CORSA SCUDETTO - "Secondo me la Juve ha una mentalità unica in Italia. Il Napoli però c’è e ha un maestro come Maurizio Sarri che insegna calcio. L’ho avuto alla Sangiovannese ed è stato decisivo nel farmi scegliere la carriera di allenatore. E’ un personaggio dall’ironia tagliente che in questi anni si è un po’ ammorbidito: alla Sangiovannese chi usava le scarpette bianche o la fascetta per i capelli non giocava".



SU INZAGHI ALLA JUVE - "Simone si è meritato questa vetrina, ma posso assicurare che siamo concentratissimi e pensiamo esclusivamente alla Lazio"