Al termine della sfida tra Inter e Lazio Simone Inzaghi si è sfogato manifestando tutto il proprio dissenso nei confronti del Var, che nel corso del match è intervenuto (giustamente) per revocare un rigore assegnato da Rocchi per un intervento in area di Skriniar, che ha toccato il pallone con un braccio ma in seguito a un rimpallo sul piede «Il Var mi ha tolto emozioni, non mi diverte più. Ormai non esulta più nessuno, ai miei tempi prima di esultare guardavo solo in direzione dell'assistente per controllare che non ci fosse la bandierina alzata. Adesso invece non si può più, nessuno può immediatamente esultare. In Europa League il Var non c'è e mi diverto molto di più».



A queste parole è stata chiesta una replica a Luciano Spalletti, che ai microfoni della Rai ha invece espresso i propri favori nei confronti della tecnologia in ausilio ai direttori di gara «Le lamentele di Inzaghi per il Var? Se si mette a confronto le cose che ha corretto giustamente si vedrà che non c'è paragone, quindi non so di cosa si stia parlando. Giusto così».