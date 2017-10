In vista della fondamentale sfida che vedrà la Lazio affrontare il Nizza in Europa League, l'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita difficile, il Nizza è un’ottima squadra e ha meritato di giocare i preliminari di Champions. Hanno giocatori di grande qualità. Vincere vorrebbe dire fare un grande passo in avanti per la qualificazione".



JUVE IL PASSATO - "Abbiamo parlato tanto con i ragazzi, hanno fatto un’impresa sabato. Giusto sottolinearlo, ma da lunedì abbiamo lavorato per il Nizza. La Juve è il passato, adesso abbiamo una partita importantissima. Il nostro presente si chiama Nizza. Quello che è stato è stato".



SCELTE DI FORMAZIONE - "Domani schiererò la squadra che considero migliore, anche in base ai nostri impegni. Questa mattina ho cambiato qualcosa, vediamo domani. Nani e Caicedo titolari? Stanno benissimo, quando li ho chiamati in causa hanno sempre risposto. Domani penso di puntare su di loro. Abbiamo tanti giocatori di qualità, e poi c’è da recuperare Felipe Anderson. Per il momento non ho avuto problemi a causa degli infortuni".



BALOTELLI - "È un campione, un giocatore con grandissime qualità. Qui sembra aver trovato un ambiente ideale. Il Nizza è una squadra organizzata, ha in Balotelli e Plea i giocatori d’attacco. Mario ha giocato in Nazionale e fatto tanti gol, sicuramente bisognerà fare molta attenzione. Non abbiamo mai parlato con Lotito e Tare di Mario in merito al calciomercato".