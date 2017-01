Simone Inzaghi, a margine della vittoria ottenuto in Coppa Italia contro il Genoa, ha commentato la prestazione della Lazio: ''A fine primo tempo ero dispiaciuto per i ragazzi, perché avevano giocato davvero bene. Ancora una volta ci serviranno per capire che in Serie A non puoi mai abbassare la guardia. Il secondo tempo sono stati tutti bravi. Penso che Djordjevic e Lombardi abbiano fatto una bellissima partita. Coro per me? Essere apprezzato fa piacere, altrimenti non sarei qui da 17 anni. Va fatto un elogio a chi è venuto a seguirci, anche merito loro se siamo ai quarti. Immobile? Niente di grave, ci sarà contro la Juventus. Djordjevic? L'ho visto molto coinvolto e convinto di voler giocare. Mi ha fatto capire che ci vuole essere, vuole far parte del progetto e ci vuole aiutare".