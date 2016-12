Per Inzaghi una stagione più che positiva. Fino ad ora il mister biancoceleste ha una media punti da urlo, 1,84, 46 i punti collezionati. Come riporta il Corriere dello Sport, solo Allegri, Sarri e Spalletti meglio di lui. Un passo dal podio, nonostante sia alla prima stagione in Serie A: dopo la querelle Bielsa, la Lazio ha trovato una certezza. Non sarà esotico, magari non avrà atteggiamenti stravaganti, ma ha messo in ghiaccio una stagione più che positiva fino ad ora.